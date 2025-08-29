Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisstenfall: Polizei sucht nach 15-jähriger Jugendlicher

Minden, Porta Westfalica, Landkreis Schaumburg (ots)

(TB) Nachdem die 15-Jährige seit vergangenem Mittwochabend von ihrer Wohngruppe in Minden abgängig ist, und alle Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die unter Betreuung stehende Vermisste ist etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange schwarze Haare mit rötlich gefärbten Haarspitzen sowie auffällig lange Wimpern. Bekleidet ist sie wahrscheinlich mit einer schwarzen Hose sowie einer beigen Teddyfelljacke.

Ihr gewohntes Wohnumfeld befindet sich in Bückeburg, jedoch hat das Mädchen Bezugspunkte in den Bereich Minden, Rinteln und Obernkirchen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht auf die Spur der Jugendlichen. Nun wird sie wegen ihres schützenswerten Alters öffentlich gesucht.

Ein Foto der Jugendlichen findet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/178943

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell