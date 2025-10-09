POL-UN: Werne - Herrenrad-Besitzer gesucht
Werne (ots)
Am 08.10.2025 konnte an der Jahnstraße in Werne ein Fahrrad der Marks Bulls aufgefunden werden. Das Fahrrad stammt wahrscheinlich aus einer Diebstahlshandlung. Eine Anzeige liegt hierzu bisher jedoch nicht vor.
Der rechtmäßige Eigentümer oder Eigentümerin des Fahrrades wird gebeten, die Polizei in Werne - mit einem Eigentumsnachweis - unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.
