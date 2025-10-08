Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Pkw überfährt Kreisverkehr, prallt gegen einen Bordstein und kommt in einer Hecke zum Stillstand

Schwerte (ots)

Am Dienstagabend (07.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Schwerte, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und in einer Hecke zum Stillstand kam.

Ein 22-Jähriger Schwerter befuhr gegen 21:25 Uhr mit seinem Personenkraftwagen die Hagener Straße in Fahrtrichtung Schwerte. In dem Kreisverkehr Hagener Straße, Ecke Adolph-Kolping-Straße überfuhr er ungebremst die Kreisinsel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Pkw gegen einen Begrenzungsstein eines Gehwegs prallte. In der Folge fuhr der 22-Jährige auf das Grundstück einer Firma, beschädigte einen Baum und kam nach einem weiteren Zusammenstoß mit einer Hecke zum Stillstand.

In dem Personenkraftwagen befanden sich außerdem zwei 19-jährige Männer aus Datteln und Schwerte. Die Insassen blieben unverletzt.

Der 22-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und dauern an.

Die Ausfahrt Hagener Straße in Fahrtrichtung Schwerte war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt.

