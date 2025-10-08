Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede -schwerer Verkehrsunfall auf der Schwerter Straße

Holzwickede (ots)

Am Mittwoch (08.10.2025) befuhr ein 72-jähriger Schwerter gegen 10:25 Uhr mit seinem Pkw die Schwerter Straße in Richtung Langscheder Straße.

Er kam dort aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und sein Fahrzeug kollidierte mit einem Baum.

Der 72-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

Ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallteam erschien an der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug des Schwerters wurde sichergestellt und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Schwerter Straße war in der Zeit von 10:45 Uhr bis 13:45 Uhr für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell