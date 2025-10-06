POL-UN: Kamen - Brand eines Altpapier- und Altkleidercontainers
Kamen (ots)
Am 04.10.2025 (01.12 Uhr) und am 05.10.2025 (00.39 Uhr) kam es an der Wasserkurler Strasse in Kamen-Methler zu jeweils einem Brand eines Altpapiercontainers (04.10.25) und eines Altkleidercontainers (05.10.25)
Der Brand wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht.
Verletzt wurde niemand.
Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen des Brandes werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02307-921 3220 an die Polizeiwache Kamen zu wenden.
