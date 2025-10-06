PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Unna (ots)

Am Donnerstag (02.10.2025) befuhr ein 90-jähriger Unnaer gegen 14:35 Uhr die Feldstraße mit seinem Pkw in Richtung Holzwickede. Er beabsichtigte nach links in die Ahornstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 67-jährigen Unnaer, der die Feldstraße mit seinem Roller aus Richtung Holzwickede kommend, in Richtung Unna-Mitte befuhr.

Der 67-Jährige stürzte durch den Verkehrsunfall mit seinem Roller und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallörtlichkeit wurde von 14:55 Uhr bis 16:25 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:10

    POL-UN: Fröndenberg / Unna / Holzwickede / Schwerte - mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

    Fröndenberg / Unna / Holzwickede / Schwerte (ots) - In Fröndenberg kam es in dem Zeitraum von Donnerstag (25.09.2025) um 22:45 Uhr bis Freitag (03.10.2025) um 04:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Dachsleite. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus. In Unna kam es von Donnerstag (02.10.2025) um ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:00

    POL-UN: Bönen - Körperverletzung und versuchte Freiheitsberaubung

    Bönen (ots) - Bislang unbekannte Täter sollen am Sonntag, 05.10.2025, gegen 18.05 Uhr in Bönen, Bereich Hasenwinkel, ein 13-jähriges Mädchen körperlich angegriffen und versucht haben, es in einen Lieferwagen zu ziehen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat sich der geschilderte Sachverhalt nach Angaben der betroffenen jungen Frau in dieser Form ereignet. Die Polizei hat unmittelbar nach Bekanntwerden des ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:09

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Büroraum eines Gebäudekomplexes

    Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (30.09.2025) und Mittwoch (01.10.2025) Zutritt in einen Büroraum eines Gebäudekomplexes an der Marie-Juchacz-Straße in Bergkamen verschafft. Dort wurden Tassen und Getränkedosen entwendet. Hinweise zum Einbruch in den Komplex und in den Büroraum bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren