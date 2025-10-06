Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Unna (ots)

Am Donnerstag (02.10.2025) befuhr ein 90-jähriger Unnaer gegen 14:35 Uhr die Feldstraße mit seinem Pkw in Richtung Holzwickede. Er beabsichtigte nach links in die Ahornstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 67-jährigen Unnaer, der die Feldstraße mit seinem Roller aus Richtung Holzwickede kommend, in Richtung Unna-Mitte befuhr.

Der 67-Jährige stürzte durch den Verkehrsunfall mit seinem Roller und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallörtlichkeit wurde von 14:55 Uhr bis 16:25 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

