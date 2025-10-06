PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - unbekannte Täter errichten Hindernis auf Ruhrtalradweg - Radfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert

Schwerte (ots)

Am Freitag (03.10.2025) befuhr ein 46-jähriger Iserlohner gegen 01:50 Uhr mit seinem Pedelec den Ruhrtalradweg zwischen Schwerte und Iserlohn in Richtung Iserlohn-Hennen.

Kurz hinter dem Gut Ruhrfeld befand sich eine durch unbekannte Täter errichtete Holzbarrikade auf dem dortigen Weg, welche sich in Form von mehreren aneinandergereihten Holzpfählen über die gesamte Fahrbahnbreite erstreckte. Der 46-Jährige kam hierdurch mit seinem Pedelec zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

