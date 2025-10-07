PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Unbekannter Täter raubt Seniorin die Handtasche

Bönen (ots)

Am Montag (06.10.2025) kam es in der Bönener Fußgängerzone zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 73-jährigen Seniorin.

Die 73-Jährige befuhr die Bahnhofstraße am Montagabend gegen 19:50 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl. In Höhe der Rexestraße stieß eine unbekannte männliche Person der Bönenerin mit dem Ellenbogen gegen den Kopf und griff nach ihrer dunkelroten Umhängetasche, welche sie am Körper bei sich trug. Der Täter entriss der 73-Jährigen anschließend die Handtasche mit samt Inhalt und lief in Richtung Bahnhof davon.

Die Seniorin kann den Täter wie folgt beschreiben:

   - ca. 20 - 25 Jahre alt
   - ca. 175 - 180 cm groß
   - südländisches Erscheinungsbild
   - schlanke Statur
   - dunkel gekleidet
   - dunkle Cappy
   - schwarze kurze Haare
   - kein Bart

Die Seniorin wurde leicht verletzt.

Sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Täters.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

