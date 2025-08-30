Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250830.4 Kreis Plön: 89-Jähriger angetroffen - Folgemeldung zu 250830.1

Schellhorn (ots)

Der seit Freitag Nachmittag vermisste 89-jährige Mann konnte durch Pilzsammler im Kreis Plön angetroffen werden. Er befindet sich wieder an seiner Wohnanschrift. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell