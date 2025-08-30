PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250830.4 Kreis Plön: 89-Jähriger angetroffen - Folgemeldung zu 250830.1

Schellhorn (ots)

Der seit Freitag Nachmittag vermisste 89-jährige Mann konnte durch Pilzsammler im Kreis Plön angetroffen werden. Er befindet sich wieder an seiner Wohnanschrift. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 10:30

    POL-KI: 250830.3 Kiel: Rollenspiel löst Polizeieinsatz aus - Polizei mahnt zur Vorsicht

    Kiel (ots) - Heute Nacht kam es in der Holtenauer Straße im Stadtteil Brunswik zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Anrufer über den Notruf eine mögliche Bedrohungslage gemeldet hatte. Gegen 1:30 Uhr meldete sich ein Nachbar bei der Polizei und teilte mit, dass er eine Frau schreien höre, die offenbar in der Wohnung mit einer Waffe bedroht werde. Die ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 10:01

    POL-KI: 250830.2 Selent: Fahrradfahrer verstirbt nach Unfall

    Selent (ots) - Am Donnerstag kam es in der Straße Haverkamp in Selent zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrradfahrer verstarb in Folge seiner schweren Verletzungen am Freitag Abend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 69-jährige Rennradfahrer die Straße Haverkamp in Selent. Aus bisher ungeklärter Ursache, jedoch vermutlich ohne ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:19

    POL-KI: 250829.1 Kiel: Verkehrskontrolle in der Innenstadt

    Kiel (ots) - Gestern führte das 2. Polizeirevier Kiel Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Radfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge im Revierbereich durch. Neben einigen Ordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Beamten auch Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung ein. Zwischen 10 und 17 Uhr kontrollierten Polizistinnen und Polizisten im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren