Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250830.2 Selent: Fahrradfahrer verstirbt nach Unfall

Selent (ots)

Am Donnerstag kam es in der Straße Haverkamp in Selent zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrradfahrer verstarb in Folge seiner schweren Verletzungen am Freitag Abend.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 69-jährige Rennradfahrer die Straße Haverkamp in Selent. Aus bisher ungeklärter Ursache, jedoch vermutlich ohne Fremdeinwirkung, stürzte der Mann und zog sich dadurch lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Kieler Krankenhaus. Dort erlag er am Freitag Abend seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zu dem Unfall führt die Polizeistation Lütjenburg.

Alina Kelbing

