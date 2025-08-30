PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250830.3 Kiel: Rollenspiel löst Polizeieinsatz aus - Polizei mahnt zur Vorsicht

Kiel (ots)

Heute Nacht kam es in der Holtenauer Straße im Stadtteil Brunswik zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Anrufer über den Notruf eine mögliche Bedrohungslage gemeldet hatte.

Gegen 1:30 Uhr meldete sich ein Nachbar bei der Polizei und teilte mit, dass er eine Frau schreien höre, die offenbar in der Wohnung mit einer Waffe bedroht werde. Die Einsatzkräfte mussten von einer akuten Gefahr für Leib und Leben ausgehen und drangen unter Eigensicherung in die betroffene Wohnung ein. Dort stellte sich schnell heraus: Es handelte sich lediglich um ein Rollenspiel. Die Hilferufe waren teil des Rollenspiels. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall führte zu einem massiven Polizeieinsatz. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren an dem Einsatz beteiligt.

Warum die Polizei so konsequent handelt

Für den Anrufern sowie auch für die Einsatzkräfte war in der Situation nicht erkennbar, dass es sich nur um ein Rollenspiel handelte. Die Polizei muss in solchen Lagen immer vom Ernstfall ausgehen, um alle Beteiligten zu schützen.

Appell an die Bevölkerung

Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger bei entsprechenden Freizeitaktivitäten Rücksicht auf die Umgebung zu nehmen und mögliche Missverständnisse im Vorfeld, etwa durch Information an Nachbarn, zu vermeiden. Bitte handeln Sie umsichtig, damit aus einem Spiel nicht bitterer Ernst wird.

Die Polizei bittet ebenfalls dringend darum, bei Rollenspielen, Dreharbeiten oder ähnlichen Aktivitäten auf echt wirkende Waffen zu verzichten oder diese klar als Attrappen kenntlich zu machen. Was für die Beteiligten harmlos wirkt, kann bei Nachbarn oder Passanten große Sorge auslösen und zu erheblichen Einsätzen führen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 10:01

    POL-KI: 250830.2 Selent: Fahrradfahrer verstirbt nach Unfall

    Selent (ots) - Am Donnerstag kam es in der Straße Haverkamp in Selent zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrradfahrer verstarb in Folge seiner schweren Verletzungen am Freitag Abend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 69-jährige Rennradfahrer die Straße Haverkamp in Selent. Aus bisher ungeklärter Ursache, jedoch vermutlich ohne ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:19

    POL-KI: 250829.1 Kiel: Verkehrskontrolle in der Innenstadt

    Kiel (ots) - Gestern führte das 2. Polizeirevier Kiel Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Radfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge im Revierbereich durch. Neben einigen Ordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Beamten auch Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung ein. Zwischen 10 und 17 Uhr kontrollierten Polizistinnen und Polizisten im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren