Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250830.3 Kiel: Rollenspiel löst Polizeieinsatz aus - Polizei mahnt zur Vorsicht

Kiel (ots)

Heute Nacht kam es in der Holtenauer Straße im Stadtteil Brunswik zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Anrufer über den Notruf eine mögliche Bedrohungslage gemeldet hatte.

Gegen 1:30 Uhr meldete sich ein Nachbar bei der Polizei und teilte mit, dass er eine Frau schreien höre, die offenbar in der Wohnung mit einer Waffe bedroht werde. Die Einsatzkräfte mussten von einer akuten Gefahr für Leib und Leben ausgehen und drangen unter Eigensicherung in die betroffene Wohnung ein. Dort stellte sich schnell heraus: Es handelte sich lediglich um ein Rollenspiel. Die Hilferufe waren teil des Rollenspiels. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall führte zu einem massiven Polizeieinsatz. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren an dem Einsatz beteiligt.

Warum die Polizei so konsequent handelt

Für den Anrufern sowie auch für die Einsatzkräfte war in der Situation nicht erkennbar, dass es sich nur um ein Rollenspiel handelte. Die Polizei muss in solchen Lagen immer vom Ernstfall ausgehen, um alle Beteiligten zu schützen.

Appell an die Bevölkerung

Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger bei entsprechenden Freizeitaktivitäten Rücksicht auf die Umgebung zu nehmen und mögliche Missverständnisse im Vorfeld, etwa durch Information an Nachbarn, zu vermeiden. Bitte handeln Sie umsichtig, damit aus einem Spiel nicht bitterer Ernst wird.

Die Polizei bittet ebenfalls dringend darum, bei Rollenspielen, Dreharbeiten oder ähnlichen Aktivitäten auf echt wirkende Waffen zu verzichten oder diese klar als Attrappen kenntlich zu machen. Was für die Beteiligten harmlos wirkt, kann bei Nachbarn oder Passanten große Sorge auslösen und zu erheblichen Einsätzen führen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell