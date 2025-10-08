Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme nach Betäubungsmittelhandel

Unna (ots)

Am Dienstag (07.10.2025) stellten zivile Polizeibeamte der KPB Unna gegen 12:45 Uhr eine Person am Ostring fest, die sich verdächtig verhielt.

Die männliche Person konnte dabei beobachtet werden, wie sie einer weiteren männlichen Person ein kleines Tütchen übergab. Die zweite Person entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit in Richtung Bahnhofstraße und wurde dort angesprochen und kontrolliert.

Es handelte sich bei ihm um einen 16-jährigen Unnaer, bei dem bei einer Durchsuchung in den Hosentaschen ein Tütchen mit Betäubungsmittel aufgefunden werden konnte.

Der Übergebende wurde daraufhin ebenfalls angesprochen und vor Ort festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 50-jährigen Nigerianer aus Bönen.

Durch den Einsatz eines Diensthundes konnten weiterhin mehrere abgelegte Tütchen mit Betäubungsmittel an der Kontrollörtlichkeit am Ostring festgestellt werden.

Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßiger Abgabe von Cannabis an Minderjährige zu.

