Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Fahrradbesitzer gesucht

Selm (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.10.2025) wurde in Selm eine Person festgenommen, die ein Fahrrad des Herstellers Kalkhoff mit sich führte.

Das Fahrrad stammt vermutlich aus einem Diebstahl, weshalb die Polizei nun den rechtmäßigen Eigentümer sucht.

Der rechtmäßige Eigentümer oder Eigentümerin des Fahrrades wird gebeten, die Polizei in Werne - mit einem Eigentumsnachweis - unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell