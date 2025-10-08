PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Fahrradbesitzer gesucht

POL-UN: Selm - Fahrradbesitzer gesucht
Selm (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.10.2025) wurde in Selm eine Person festgenommen, die ein Fahrrad des Herstellers Kalkhoff mit sich führte.

Das Fahrrad stammt vermutlich aus einem Diebstahl, weshalb die Polizei nun den rechtmäßigen Eigentümer sucht.

Der rechtmäßige Eigentümer oder Eigentümerin des Fahrrades wird gebeten, die Polizei in Werne - mit einem Eigentumsnachweis - unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

