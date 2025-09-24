Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Verkehrsunfall Auseinandersetzung

Kall (ots)

Am Dienstag (23. September) kam es gegen 14.45 Uhr auf der Aachener Straße im Bereich der Einmündung "Auf dem Büchel" zu einem Verkehrsunfall mit Folgen:

Ein 55-jähriger Mann aus Kall befuhr die Aachener Straße, als vor ihm ein Fahrschulfahrzeug unsicher an einer Haltelinie anhielt. Der Autofahrer verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und wich leicht nach links aus.

Ein 30-jähriger Pedelecfahrer, ebenfalls aus Kall, reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Anschluss an den Unfall entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Unfallbeteiligten.

Die Polizei Euskirchen ermittelt nun gegen den 30-jährigen Pedelecfahrer wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell