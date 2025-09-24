PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geld aus Portemonnaie gestohlen

Mechernich (ots)

Ein 80-jähriger Mann aus Mechernich holte am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr an einem Automaten Bargeld ab und legte es in seine Geldbörse. Diese verstaute er anschließend in seinem Pkw.

Später parkte er auf dem Parkplatz Gartenstraße. Ein unbekannter Mann trat an den Pkw heran.

Er habe um Kleingeld gebeten, um ein Telefonat führen zu können. Dem Mann gab er eine Ein-Euro-Münze. Anschließend nahm der Unbekannte wieder Abstand zum Pkw.

Einige Minuten später beugte sich der Mann durch das geöffnete Fenster auf der Beifahrerseite in den Pkw und bat erneut um Geld, wobei er an der auf dem Beifahrersitz sitzenden Ehefrau des Geschädigten vorbeigreifen musste.

Als er das Portemonnaie in der Mittelkonsole bemerkte, nahm er das zuvor abgehobene Bargeld daraus und flüchtete in Richtung Turmhofstraße.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 170 bis180 cm
   - 35 bis 50 Jahre
   - schwarze, kurze Haare
   - südländischer Phänotyp
   - schlanke Statur
   - grauer Pullover -dunkle Hose

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten bzw. der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

  • 23.09.2025 – 14:52

    POL-EU: Versuchtes Tötungsdelikt in Zülpich - Tatverdächtiger festgenommen

    Zülpich (ots) - Am Freitagabend (19. September) gegen 20.30 Uhr kam es in Zülpich zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand lauerte ein 39-jähriger albanischer Tatverdächtiger einem 37-jährigen Mann an dessen Wohnanschrift in Zülpich auf. Er fügte dem Geschädigten mit einem scharfen Gegenstand mehrere Stich- und ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:01

    POL-EU: Durchsuchung in Euskirchen - Kriminalpolizei stellt Drogen und Bargeld sicher

    Euskirchen (ots) - Ermittler der Kriminalpolizei Euskirchen haben am Montagmorgen (22. September) in Euskirchen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 41-jährigen Mann vollstreckt. Die Einsatzkräfte trafen den Beschuldigten in seiner Wohnung in der Oberwichterichstraße an. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem Bargeld in nicht ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:59

    POL-EU: Zeuge informiert Polizei über alkoholisierten Pkw-Fahrer

    Mechernich-Obergartzem (ots) - Am Montag, den 22. September, meldete ein Zeuge um 3.45 Uhr einen Pkw, der auf der A1 in Fahrtrichtung Blankenheim starke Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug bis auf einen Parkplatz in der Straße Ziegfeld in Mechernich-Obergartzem. Als die Einsatzkräfte eintrafen befanden sich drei Männer aus Belgien in dem Fahrzeug. Keiner saß auf dem Fahrersitz. Auf Nachfrage der ...

    mehr
