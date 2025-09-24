Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geld aus Portemonnaie gestohlen

Mechernich (ots)

Ein 80-jähriger Mann aus Mechernich holte am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr an einem Automaten Bargeld ab und legte es in seine Geldbörse. Diese verstaute er anschließend in seinem Pkw.

Später parkte er auf dem Parkplatz Gartenstraße. Ein unbekannter Mann trat an den Pkw heran.

Er habe um Kleingeld gebeten, um ein Telefonat führen zu können. Dem Mann gab er eine Ein-Euro-Münze. Anschließend nahm der Unbekannte wieder Abstand zum Pkw.

Einige Minuten später beugte sich der Mann durch das geöffnete Fenster auf der Beifahrerseite in den Pkw und bat erneut um Geld, wobei er an der auf dem Beifahrersitz sitzenden Ehefrau des Geschädigten vorbeigreifen musste.

Als er das Portemonnaie in der Mittelkonsole bemerkte, nahm er das zuvor abgehobene Bargeld daraus und flüchtete in Richtung Turmhofstraße.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 170 bis180 cm - 35 bis 50 Jahre - schwarze, kurze Haare - südländischer Phänotyp - schlanke Statur - grauer Pullover -dunkle Hose

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten bzw. der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell