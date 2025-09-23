Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durchsuchung in Euskirchen - Kriminalpolizei stellt Drogen und Bargeld sicher

Euskirchen (ots)

Ermittler der Kriminalpolizei Euskirchen haben am Montagmorgen (22. September) in Euskirchen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 41-jährigen Mann vollstreckt.

Die Einsatzkräfte trafen den Beschuldigten in seiner Wohnung in der Oberwichterichstraße an. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem Bargeld in nicht unerheblicher Höhe, mehrere Cannabispflanzen sowie weitere Betäubungsmittel sicher.

Gegen den 41-Jährigen wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Die sichergestellten Beweismittel werden derzeit ausgewertet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Euskirchen dauern an.

