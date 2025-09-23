Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw ausgebrannt

Bad Münstereifel-Berresheim (ots)

Am 22. September kam es gegen 22.40 Uhr zu einem Brand in der Mittelstraße in Bad Münstereifel-Berresheim.

Ein Nachbar machte den Fahrzeughalter auf den brennenden Pkw in seiner Einfahrt aufmerksam.

Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, war der Brand bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell