Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeuge informiert Polizei über alkoholisierten Pkw-Fahrer

Mechernich-Obergartzem (ots)

Am Montag, den 22. September, meldete ein Zeuge um 3.45 Uhr einen Pkw, der auf der A1 in Fahrtrichtung Blankenheim starke Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug bis auf einen Parkplatz in der Straße Ziegfeld in Mechernich-Obergartzem.

Als die Einsatzkräfte eintrafen befanden sich drei Männer aus Belgien in dem Fahrzeug. Keiner saß auf dem Fahrersitz. Auf Nachfrage der Polizeikräfte gab ein 39-Jähriger an, er sei gefahren.

Er gab an, aufgrund von Müdigkeit habe er sich nicht mehr konzentrieren können und sei deshalb Schlangenlinien gefahren. Nun wollte er auf dem Parkplatz im Auto schlafen.

Da alle Männer deutlich nach Alkohol rochen, wurde beim Fahrzeugführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell