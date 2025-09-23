PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchtes Tötungsdelikt in Zülpich - Tatverdächtiger festgenommen

Zülpich (ots)

Am Freitagabend (19. September) gegen 20.30 Uhr kam es in Zülpich zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand lauerte ein 39-jähriger albanischer Tatverdächtiger einem 37-jährigen Mann an dessen Wohnanschrift in Zülpich auf. Er fügte dem Geschädigten mit einem scharfen Gegenstand mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich zu.

Dem Geschädigten gelang es, den Angreifer von sich zu stoßen, zu fliehen und bei Nachbarn Schutz zu suchen. Der Tatverdächtige sah von einer weiteren Tatausführung ab und flüchtete vom Tatort.

Im Zuge der polizeilichen Erstmaßnahmen wurden Zeugen vernommen und die Wohnung des Tatverdächtigen aufgrund richterlicher Anordnung mit Unterstützung von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis sowie einem Diensthund durchsucht. Neben der Sicherstellung von Beweismitteln konnte der Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde gegen den Beschuldigten am heutigen Dienstag (23. September) durch das Amtsgericht Euskirchen Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags angeordnet.

Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an und werden von der Kriminalhauptkommissarin Carmen Herrmann von der Kriminalpolizei Euskirchen in enger Abstimmung mit dem Bonner Staatsanwalt Martin Kriebisch geführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

