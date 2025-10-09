Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

Unna (ots)

In Unna wurde zwischen Dienstag (07.10.2025) um 17:00 Uhr und Mittwoch (08.10.2025) um 06:15 Uhr ein Pkw in der Straße Am Roten Gradierwerk entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Toyota RAV4 mit dem Kennzeichen UN-VM888.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell