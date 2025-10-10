POL-UN: Kamen - Brand eines Papiercontainers
Kamen (ots)
Am Donnerstag (09.10.2025) kam es in der Straße Nordenmauer zu einem Mülltonnenbrand.
Gegen 23:35 Uhr brannte ein Papiercontainer. Der Müllbehälter wurde durch die Feuerwehr gelöscht.
Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
