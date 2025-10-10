PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Kamen - Brand eines Papiercontainers

Kamen (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) kam es in der Straße Nordenmauer zu einem Mülltonnenbrand.

Gegen 23:35 Uhr brannte ein Papiercontainer. Der Müllbehälter wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

