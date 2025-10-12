Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Kleintransporter kollidiert mit Radfahrer und flüchtet im Anschluss

Selm (ots)

Am 11.10.2025 (Sa.), gegen 12.05 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Waltroper Straße in Selm in südliche Fahrtrichtung und beabsichtigte nach rechts in die Kettelerstraße einzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 43jähriger Radfahrer aus Selm die Waltroper Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Fahrzeugführer des Kleintransporters den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Dadurch stürzte der 43jährige und verletzte sich leicht. Der Führer des Kleintransporters entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zu dem Kleintransporter konnte der 43jährigen keine weiteren Angaben machen. Deswegen fragt die Polizei, wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder unter 02303-921-0.

