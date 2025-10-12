PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Kleintransporter kollidiert mit Radfahrer und flüchtet im Anschluss

Selm (ots)

Am 11.10.2025 (Sa.), gegen 12.05 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Waltroper Straße in Selm in südliche Fahrtrichtung und beabsichtigte nach rechts in die Kettelerstraße einzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 43jähriger Radfahrer aus Selm die Waltroper Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Fahrzeugführer des Kleintransporters den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Dadurch stürzte der 43jährige und verletzte sich leicht. Der Führer des Kleintransporters entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zu dem Kleintransporter konnte der 43jährigen keine weiteren Angaben machen. Deswegen fragt die Polizei, wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder unter 02303-921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 17:30

    POL-UN: Kamen - Streit auf der Straße "Auf dem Spiek" in Kamen - ein Mann schwer verletzt

    Kamen (ots) - Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, kam es gegen 20.20 Uhr auf der Straße Auf dem Spiek vor einem Café zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Beteiligt waren ein 20-jähriger Syrer und ein 49-jähriger Afghane, beide aus Kamen, sowie ein 56-jähriger Mann türkischer Herkunft. Hintergrund des Streits waren zuvor geworfene Steine von Kindern auf Autos und ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 17:30

    POL-UN: Bergkamen - Polizei ermittelt nach Belästigung zum Nachteil eines Mädchens

    Bergkaen (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit nach einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil eines Mädchens in Bergkamen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mädchen von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in unangemessener Weise in einem Bus bedrängt. Die Polizei hat die Anzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeuginnen und ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 10:43

    POL-UN: Kamen - Brand eines Papiercontainers

    Kamen (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025) kam es in der Straße Nordenmauer zu einem Mülltonnenbrand. Gegen 23:35 Uhr brannte ein Papiercontainer. Der Müllbehälter wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren