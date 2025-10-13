PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mercedes auf Anwohnerparkplatz im Bereich Wiesenstraße/Otto-Raggenbass-Straße beschädigt (08./09.10.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter einen auf einem Anwohnerparkplatz im Bereich Wiesenstraße/Otto-Raggenbass-Straße geparkten grauen Mercedes der E-Klasse beschädigt, indem er die Verdeckklappe zum Ladestutzen gewaltsam abriss. Dabei hinterließ der Unbekannte einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten KN-Lutherplatz, Tel. 07531 365999-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

