POL-KN: (Tuttlingen) Männer missachten Platzvereise mehrfach - Polizei setzt Pfefferspray ein (12.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Mehrere Männer haben in der Nacht auf Sonntag einen Polizeieinsatz gestört und daraufhin erteilte Platzverweise missachtet. Kurz vor drei Uhr kam es im Rahmen der Kneipennacht vor einer Gaststätte in der Königsstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 50-Jährigen, nachdem der jüngere der beiden wegen unflätigen Verhaltens aus dem Lokal verwiesen worden war. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die hinaufgerufene Polizei störten in der Folge mehrere zumeist erheblich alkoholisierte Männer, so dass die Beamten ihnen Platzverweise aussprachen. Nachdem sie diese trotz mehrfacher Aufforderung ignorierten, nahmen die Polizisten einen 28-jährigen Mann in Gewahrsam. Damit offensichtlich nicht einverstanden, zeigten sich dessen Begleiter derart aggressiv, dass die Beamten schließlich Pfefferspray gegen die Störer einsetzen mussten um die Situation aufzulösen. Später in der Nacht konnten der 28-Jährige schließlich in die Obhut seiner Freundin übergeben werden. Den 20-jährigen Aggressor, der den Polizeieinsatz ausgelöst hatte, erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

