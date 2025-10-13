POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) BMW zerkratzt - Zeugenaufruf (09.10.2025 - 10.10.2025)
VS-Villingen (ots)
An der Straße "Adlerring" ist in der Nacht von Donnerstag, 18 Uhr, auf Freitag, 8 Uhr, ein BMW zerkratzt worden. Der unbekannte Täter besprühte darüber hinaus noch die Motorhaube und rechte Seite des Wagens mit weißer Farbe. Zwei der vier Reifen stach er auch noch ab. Der so entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) entgegen.
