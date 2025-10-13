POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) E-Scooter-Fahrer leichtverletzt (09.10.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Durch einen Zusammenstoß zwischen Mercedes und E-Scooter hat sich am Donnerstag ein 41-Jähriger Verletzungen zugezogen. In ihrem Auto rangierte eine 49-Jährige aus ihrer Grundstückseinfahrt und übersah dabei den Zweiradfahrer auf dem Gehweg. Der folgende Zusammenstoß ließ ihn stürzen. Ein Rettungswagen war nicht notwendig. Der Sachschaden fiel gering aus.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell