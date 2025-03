Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnheim - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(cr) In der Zeit von Donnerstag, 6. März, ca. 22.00 Uhr, bis Freitag, 7. März, 06.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnheim in der Straße Am Rolandsbad in Paderborn ein und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Mitarbeiterin stellte das aufgebrochene Fenster des Büroraums am Freitagmorgen fest. Die unbekannten Tatverdächtigen erbeuteten Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur angegebenen Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell