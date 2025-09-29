PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auffälliges Diebesgut in Windberg: Begleitfahrzeug für Schwertransporte gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag, 25. September, 22 Uhr auf Freitag, 26. September, 7.30 Uhr ein Begleitfahrzeug für Schwertransporte entwendet. Der Fahrer des Wagens hatte den auffälligen Mercedes Sprinter nach eigenen Angaben abends auf einem Parkplatz an der Bergerstraße abgestellt. Am nächsten Morgen sei er nicht mehr dort gewesen.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es auf der Rudolfstraße in Waldhausen. Dort haben Unbekannte zwischen Montag, 8. September und Samstag, 27. September ebenfalls einen Mercedes Sprinter gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

