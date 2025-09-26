PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub: 81-Jähriger flüchtet sich in Imbiss

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, 25. September, gegen 12.50 Uhr an der Waldhausener Straße versucht, einen 81-jährigen Mann zu berauben.

Der Tatverdächtige drohte, er habe ein Messer und forderte den Senior auf, ihm sein Portemonnaie auszuhändigen.

Der 81-Jährige flüchtete sich in einen Imbiss und suchte sich dort Hilfe. Der Tatverdächtige entfernte sich in der Zwischenzeit vom Tatort.

Er wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkle nackenlange Haare. Bekleidet sei er vermutlich mit einer grauen Sweatshirt-Jacke mit Seitentaschen gewesen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
