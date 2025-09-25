PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf Gehweg: Vierjähriger verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 24. September, ist es gegen 12.58 Uhr auf einem Gehweg an der Karlstraße in Odenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Vierjähriger verletzt wurde.

Eine 60-jährige Frau befuhr mit ihrem Elektromobil den Gehweg der Karlstraße in Richtung Ruhrfelder Straße. Vor ihr lief eine Frau, die an der Hand ein Kind hielt, das wiederum an seiner Hand ein weiteres Kind hielt. Als sie die Drei überholen wollte, kollidierte sie mit dem Vierjährigen, der daraufhin zu Boden fiel und dessen Bein unter das Elektromobil geriet.

Ein Rettungswagenteam brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Die ärztlichen Untersuchungen ergaben leichte Verletzungen. Zur weiteren Beobachtung verblieb der Vierjährige sicherheitshalber über Nacht. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

