POL-MG: Parkdeck-Brand an Burggrafenstraße: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Brand auf einem Parkdeck an der Burggrafenstraße am Donnerstag, 18. September, geben können. Sechs dort abgestellte Autos waren vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr Mönchengladbach hat über den Brand berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/6120749

Die ermittelnden Beamten der Polizei gehen davon aus, dass mehrere Unbekannte den Brand vorsätzlich gelegt haben. Sie können den Tatzeitraum auf circa 22 Uhr bis 22.15 Uhr eingrenzen.

Die Polizei fragt konkret: Wer hat am Donnerstag, 18. September, vor oder nach 22 Uhr an der Burggrafenstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat zum Beispiel Personen vom Tatort flüchten sehen? Oder wer kennt Personen, die sich an diesem Abend auf dem Parkdeck aufgehalten haben bzw. sich dort gelegentlich aufhalten?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

  • 25.09.2025 – 08:57

    POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 13-Jährige wurde gefunden

    Mönchengladbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten Fiona Fee S. aus Mönchengladbach wird hiermit zurückgenommen. Ihr Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Die 13-Jährige wurde einem sorgeberechtigten Elternteil übergeben. Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 15:24

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei fahndet nach der vermisst gemeldeten Fiona Fee S., die am Montagnachmittag, 22. September, ihr Elternhaus verlassen hat, um sich mit einer Freundin zu treffen und nicht wie vereinbart gegen 18 Uhr nach Hause zurückkehrte. Da alle polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der 13-Jährigen geführt haben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um ...

    mehr
