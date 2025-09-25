Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Parkdeck-Brand an Burggrafenstraße: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Brand auf einem Parkdeck an der Burggrafenstraße am Donnerstag, 18. September, geben können. Sechs dort abgestellte Autos waren vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr Mönchengladbach hat über den Brand berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/6120749

Die ermittelnden Beamten der Polizei gehen davon aus, dass mehrere Unbekannte den Brand vorsätzlich gelegt haben. Sie können den Tatzeitraum auf circa 22 Uhr bis 22.15 Uhr eingrenzen.

Die Polizei fragt konkret: Wer hat am Donnerstag, 18. September, vor oder nach 22 Uhr an der Burggrafenstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat zum Beispiel Personen vom Tatort flüchten sehen? Oder wer kennt Personen, die sich an diesem Abend auf dem Parkdeck aufgehalten haben bzw. sich dort gelegentlich aufhalten?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

