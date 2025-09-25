Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bilanz der Polizei zur Rheydter Spätkirmes 2025:

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 22. September, ist die viertägige Spätkirmes in Rheydt zu Ende gegangen. Die Polizei Mönchengladbach war an allen Tagen mit zahlreichen Einsatzkräften bei der gut besuchten Veranstaltung präsent und zieht eine positive Bilanz.

Vor dem Start der Kirmes hatte die Polizei anlassbezogene Personenkontrollen angekündigt, im Rahmen ihres Handlungskonzepts zur Bekämpfung der Messerkriminalität im öffentlichen Raum. Darüber hinaus kamen - wie bei den letzten Veranstaltungen - die mobile Videobeobachtung und die mobile Wache als Anlaufpunkt für die Kirmesgäste zum Einsatz. Neben den Einsatzkräften der Polizeiwachen, des Bezirksdienstes, der Einsatzhundertschaft und der Kriminalpolizei waren auch Teams des Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes der Stadt Mönchengladbach vor Ort, um für die Sicherheit der Besucher zu sorgen.

Das erprobte Einsatzkonzept hat sich aus Sicht der Polizei abermals bewährt: Es kam zu keinen nennenswerten Vorkommnissen und nur vereinzelt zu Straftaten.

Die Beamten nahmen insgesamt vier Strafanzeigen auf, wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, einer Beleidigung, einer wechselseitigen Körperverletzung sowie einer sexuellen Belästigung. Im Rahmen der umfangreichen Kontrollen fanden die Einsatzkräfte bei insgesamt 534 kontrollierten Personen sieben Messer und stellten diese aus gefahrenabwehrenden Gründen sicher. Eines davon stellte einen Verstoß nach dem Waffengesetz dar und zog eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für den Besitzer nach sich.

Die Polizei führte mit 24 Personen vor Ort Gefährderansprachen und erteilte 12 Platzverweise. In einem Fall wurde eine Ingewahrsamnahme nötig, da dem Platzverweis nicht Folge geleistet wurde. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell