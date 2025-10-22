Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda, Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Autos kommen von Fahrbahn ab

Fulda. Am Dienstag (21.10.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die B458 von Böckels kommend in Richtung Dipperz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Neuhof. Am Dienstag (21.10.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 21-Jährige Ford-Fahrerin aus Fulda die L3079 von Giesel kommend in Richtung Hosenfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Fußgängerin verletzt

Fulda. Am Dienstag (21.10.), gegen 20 Uhr, befuhr eine 62-jähriger Skoda-Fahrerin aus Fulda die Leipziger Straße stadteinwärts um nach links in die Wörthstraße abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einer 26-jährigen Fußgängerin aus Fulda, die daraufhin zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. Die Fußgängerin verletzte sich hierbei und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. (Polizeistation Fulda)

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Montag (20.10.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße von Laubach kommend in Richtung Schotten. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.10.), in der Zeit von 07.50 Uhr bis 13 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes Benz, der auf dem Parkplatz eines Schulgeländes in der Straße "Am Obersberg" abgestellt war, an der Fahrertür. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

