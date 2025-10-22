Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht In Antrifttal-Ohmes

Im Zeitraum von Dienstag (21.10.) 19:00 Uhr bis Mittwoch (22.10.) 12:30 Uhr, kam es in Antrifttal-Ohmes zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein im Einmündungsbereich Ruhlkirchener Straße / Kirchstraße geparkter blauer Opel wurde, vermutlich durch ein rangierendes Fahrzeug, im Heckbereich erheblich beschädigt.

Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 5.000 Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt:

Polizeistation Alsfeld, PHK Dörr

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell