Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Regional.Informiert. Achtung Wildwechsel - Tipps der Polizei Osthessen zur Vermeidung von Wildunfällen

Osthessen (ots)

Osthessen. Besonders in den Herbstmonaten, wenn die Tage kürzer werden und die Zeitumstellung bevorsteht, steigt das Risiko für Wildunfälle deutlich an. Die Polizei Osthessen appelliert daher, sich den Gefahren im Straßenverkehr bewusst zu sein und vorausschauend zu fahren, um schwere Wildunfälle zu vermeiden.

Das Risiko für Zusammenstöße mit Wildtieren ist vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden erhöht. Besonders gefährlich sind dabei die Übergangsbereiche zwischen Wald- und Feldgebieten, in denen häufig Wildwechsel zu erwarten ist. Diese Gefahrenzonen sind häufig durch die Verkehrszeichen "Achtung, Wildwechsel" oder "Wildwechsel mit Zeitangabe" gekennzeichnet.

Die Auswirkungen eines Wildunfalls werden oft unterschätzt. Ein Reh, das etwa 20 Kilogramm wiegt, verursacht bei einer Kollision mit 100 km/h ein Aufprallgewicht von mehreren 100 Kilogramm.

Wichtige Ratschläge der Polizei:

   - Wenn Sie ein Tier am Straßenrand bemerken, verringern Sie sofort
     die Geschwindigkeit.
   - Schalten Sie Ihr Fernlicht aus, da das Wild dadurch geblendet 
     wird und stehen bleibt.
   - Hupen Sie gegebenenfalls, um das Wild zu vertreiben.
   - Vermeiden Sie auf jeden Fall eine Ausweichbewegung, da dies oft 
     größere Gefahren für Sie selbst und den entgegenkommenden 
     Verkehr mit sich bringt, als der Zusammenstoß mit dem Tier.

Falls es dennoch zu einem Wildunfall kommt, sollten Sie folgende Punkte beachten:

   - Halten Sie sicher an und bewahren Sie Ruhe.
   - Sichern Sie die Unfallstelle (Warnblinker einschalten, 
     Warndreieck aufstellen) und legen Sie eine Warnweste an.
   - Sollten Personen durch einen Zusammenstoß verletzt worden sein, 
     leisten Sie Erste Hilfe, falls nötig, und verständigen Sie den 
     Rettungsdienst (Notruf 112).
   - Wegen der Infektionsgefahr sollten tote Tiere niemals ohne 
     Handschuhe angefasst werden. Halten Sie auch bei lebenden Tieren
     einen sicheren Abstand.
   - Informieren Sie die Polizei oder den Jagdausübungsberechtigten 
     und melden Sie den genauen Standort des Unfalls.
   - Melden Sie den Unfall grundsätzlich immer, auch wenn kein 
     sichtbarer Schaden entstanden ist, denn das Tier ist vermutlich 
     trotzdem verletzt worden.
   - Markieren Sie die Unfallstelle am Fahrbahnrand, damit Jäger das 
     flüchtende Wild mit speziell ausgebildeten Hunden nachsuchen 
     können.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

