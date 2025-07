Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Feldengel (ots)

Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von vier Fahrzeugen. Bisher ist bekannt, dass ein 22-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn aus noch ungeklärten Gründen abgekommen war. In der weiteren Folge stieß sein Fahrzeug mit zwei weiteren zusammen. Ein viertes Auto wurde von Trümmerteilen getroffen. Verletzte waren durch den Unfall nicht zu beklagen. Alle an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

