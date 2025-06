Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Hameln-Pyrmont und der Polizei: Felgenfest 2025 - Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist großes Thema

Weserbergland (ots)

Am Sonntag, 15.06.2025, findet zum wiederholten Male das Felgenfest unter dem Motto "Rauf aufs Rad am Felgenfesttag" entlang einer 50 km langen Strecke von Bodenwerder nach Rinteln statt. An diesem Tag können alle großen und kleinen Teilnehmenden mit dem Fahrrad, auf Inlinern und zu Fuß diesen in der Region einzigartigen Tag erleben. Auch in diesem Jahr ist wieder mit einem starken Besucheraufkommen zu rechnen. Dazu werden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/ Holzminden sowie weitere unterstützende Kräfte aus Bereitschaftspolizei und umliegenden Polizeiinspektionen als mobile Kräfte im Streckenbereich unterwegs sein.

Bereits im Vorfeld gab es enge Abstimmungen zwischen der Polizei und dem Landkreis Hameln-Pyrmont sowie den örtlichen Ordnungsämtern, um allen Teilnehmenden eine unbeschwerte Veranstaltung zu bieten. Hier spielt vor allem die Sicherheit im Bereich des Verkehrs eine große Rolle. Um schweren Unfällen vorzubeugen rät die Polizei dringend, einen Fahrradhelm zu tragen und aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Zu den Themen Sichtbarkeit im Straßenverkehr und Fahrradsicherheit wird auch ein Präventionsstand der Polizei im Bereich der Stadtwerke Hameln zu finden sein. Dort können Interessierte mit Polizisten und Polizistinnen ins Gespräch kommen und sich unter anderem an einer Multimediasäule über Themen rund um die Verkehrssicherheit informieren. Mit etwas Glück erhält man eines der tollen Produkte, mit denen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr gestärkt wird.

Die Straßen zwischen Bodenwerder und Rinteln werden in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr gesperrt. Es ist zu beachten, dass es ab 9.30 Uhr bereits zu erheblichen Einschränkungen für Autofahrende kommen kann und auch die Freigabe der Strecke für den Autoverkehr erst ab 18.30 Uhr erfolgen wird.

Alle Informationen zu den Streckensperrungen und Umleitungen sind auf der Homepage des Landkreises Hameln-Pyrmont unter https://www.hameln-pyrmont.de/Tourismus-Kultur/Felgenfest/Felgenfest-2022 zu finden. Für Fragen ist am Veranstaltungswochenende ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter der Telefonnummer 05151 903-9313 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell