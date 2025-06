Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter setzt Auto in Brand

Stadtoldendorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag (05.06.2025) auf Freitag (06.06.2025) brannte in der Hoopstraße in Stadtoldendorf zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr ein Pkw Citroen eines Pflegeunternehmens vollständig aus. Das Fahrzeug stand geparkt am Straßenrand und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Erste Hinweise vor Ort, deuteten auf eine Brandstiftung hin. Die Polizei Holzminden hat Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter geben können oder weitere relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

