Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme Vermisstenfahndung nach dem 13-jährigen Seyitan E.

Fulda (ots)

Hilders. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13-jährigen Seyitan E. kann zurückgenommen werden. Der Vermisste konnte aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung im Stadtgebiet Hünfeld wohlbehalten angetroffen werden. An der Suche beteiligten sich neben Polizeikräften auch Rettungskräfte des DRK. Der Einsatz von zwei Mantrailern war in Vorbereitung.

Die Polizei Osthessen bedankt sich bei den Unterstützungskräften sowie der Bevölkerung für die Mithilfe an den Fahndungsmaßnahmen.

