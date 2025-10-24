POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jähriger Seyithan E. vermisst (FOTO)

Seit Donnerstagnachmittag (23.10.) wird der 13-jährige Seyithan E. vermisst. Der Junge wurde zuletzt gegen 14.00 Uhr in Hilders gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Seyithan E. ist ca. 1,50 m groß, hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Er ist bekleidete mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Hose, weißen Schuhen und führt einen bunten Rucksack mit Aufschrift "Fortnite" mit sich.

Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des vermissten Jungen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

