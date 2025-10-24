Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein-Obergeis. Am Donnerstag (23.10.), gegen 21.50 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Sattelauflieger die Kreuzeichenstraße. Dann beabsichtigte er nach rechts in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort eine Grundstücksmauer. Sachschaden rund 250 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (23.10), gegen 07.50 Uhr, parkte ein Opel-Corsa-Fahrer aus Bebra verbotswidrig in der Dudenstraße (Einbahnstraße m. Halteverbot). Ein Lkw-Fahrer aus Lauchhammer befuhr mit Lkw und Anhänger die Straße "Vogelsang" und beabsichtigte rechtsseitig in die Dudenstraße abzubiegen. Hierbei touchierte der Lkw den Pkw mit der linken Fahrzeugfront des Aufliegers am rechten Rücklicht des Pkw. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Der LKW-Fahrer entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch anhand von Zeugenaussagen durch die Polizei ermittelt werden.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (23.10.), gegen 07.45 Uhr, befuhr ein VW-Polo-Fahrer aus Heringen den Einfädelungsstreifen der B 27 von der B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Innenstadt und Bebra. Eine Audi-Fahrerin aus Haunetal befuhr die B 27 aus Richtung Fulda kommend in gleicher Richtung auf der Parallelspur links neben dem Einfädelungsstreifen. Beim Versuch des Polo-Fahrers die Fahrspur vom Einfädelungsstreifen auf die B27 in Richtung Bad Hersfeld zu wechseln, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell