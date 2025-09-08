PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wichtige Information: Polizeiinspektion Oppenheim mit neuer Rufnummer ab dem 09.09.2025

Oppenheim (ots)

Die Polizeiinspektion Oppenheim ist ab morgen, dem 09. September 2025, unter einer neuen Rufnummer erreichbar. Diese lautet: 06131 / 65 34 550. Bitte beachten Sie, dass sich hierbei die Vorwahl geändert hat und nun eine Mainzer Vorwahl verwendet wird. Dies ist kein technischer Fehler oder Irrtum, sondern Teil der offiziellen Umstellung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 / 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 22:25

    POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Hahnheim (ots) - Am 25.08.2025 um 19.13 Uhr wurde der Polizeiinspektion Oppenheim ein Verkehrsunfall in der Unteren Hauptstraße in Hahnheim gemeldet. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Rheinhessen befuhr den ersten Erkenntnissen nach die L432 (Obere bzw. Untere Hauptstraße in Hahnheim) aus Richtung Köngernheim kommend in Richtung Sörgenloch/Zornheim. Im Verlauf einer Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 20:11

    POL-PIOPP: E-Scooter-Fahrerin stürzt - Helm verhinderte schwerere Verletzungen

    Bodenheim (ots) - Am 22.08.2025 gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheinallee in Bodenheim. Eine 70-jährige Bodenheimerin stürzte mit ihrem E-Scooter als sie sich auf dem Fahrzeug umdrehte und ein hinter ihr fahrendes Auto bemerkte. Vermutlich aufgrund einer unkontrollierten Lenkbewegung geriet der E-Scooter ins Schlingern, sodass die Fahrerin stürztze ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 16:59

    POL-PIOPP: Unfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht

    Gau-Bischofsheim (ots) - Am Montag, 18.08.2025 kam es gegen 14:20 Uhr am Ortsausgang Gau-Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Frau befuhr mit einem Pedelec die Straße Am Küchelberg in Richtung Lörzweiler. Vor ihr und hinter ihr fuhr jeweils ein/e Rennradfahrer/in. An einer Einmündung unmittelbar am Ortsausgang überholte ein PKW mit Anhänger die Pedelec-Fahrerin. Der Anhänger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren