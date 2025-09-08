POL-PIOPP: Wichtige Information: Polizeiinspektion Oppenheim mit neuer Rufnummer ab dem 09.09.2025
Oppenheim (ots)
Die Polizeiinspektion Oppenheim ist ab morgen, dem 09. September 2025, unter einer neuen Rufnummer erreichbar. Diese lautet: 06131 / 65 34 550. Bitte beachten Sie, dass sich hierbei die Vorwahl geändert hat und nun eine Mainzer Vorwahl verwendet wird. Dies ist kein technischer Fehler oder Irrtum, sondern Teil der offiziellen Umstellung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oppenheim
Telefon: 06131 / 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon
