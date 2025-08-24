Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: E-Scooter-Fahrerin stürzt - Helm verhinderte schwerere Verletzungen

Bodenheim (ots)

Am 22.08.2025 gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheinallee in Bodenheim.

Eine 70-jährige Bodenheimerin stürzte mit ihrem E-Scooter als sie sich auf dem Fahrzeug umdrehte und ein hinter ihr fahrendes Auto bemerkte. Vermutlich aufgrund einer unkontrollierten Lenkbewegung geriet der E-Scooter ins Schlingern, sodass die Fahrerin stürztze und sich Verletzungen im Gesicht, an den Armen und Händen sowie im Hüftbereich zuzog. Der von der Fahrerin getragene Fahrradhelm verhinderte schwerwiegende Kopfverletzungen.

Der Unfall wurde von der Polizei Oppenheim aufgenommen und die Dame anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell