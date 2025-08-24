PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: E-Scooter-Fahrerin stürzt - Helm verhinderte schwerere Verletzungen

Bodenheim (ots)

Am 22.08.2025 gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheinallee in Bodenheim.

Eine 70-jährige Bodenheimerin stürzte mit ihrem E-Scooter als sie sich auf dem Fahrzeug umdrehte und ein hinter ihr fahrendes Auto bemerkte. Vermutlich aufgrund einer unkontrollierten Lenkbewegung geriet der E-Scooter ins Schlingern, sodass die Fahrerin stürztze und sich Verletzungen im Gesicht, an den Armen und Händen sowie im Hüftbereich zuzog. Der von der Fahrerin getragene Fahrradhelm verhinderte schwerwiegende Kopfverletzungen.

Der Unfall wurde von der Polizei Oppenheim aufgenommen und die Dame anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 / 933-0
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 16:59

    POL-PIOPP: Unfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht

    Gau-Bischofsheim (ots) - Am Montag, 18.08.2025 kam es gegen 14:20 Uhr am Ortsausgang Gau-Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Frau befuhr mit einem Pedelec die Straße Am Küchelberg in Richtung Lörzweiler. Vor ihr und hinter ihr fuhr jeweils ein/e Rennradfahrer/in. An einer Einmündung unmittelbar am Ortsausgang überholte ein PKW mit Anhänger die Pedelec-Fahrerin. Der Anhänger ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 19:02

    POL-PIOPP: Frontalzusammenstoß zweier PKW mit drei schwerverletzten Personen

    Oppenheim (ots) - Am heutigen Mittag gegen ca. 13:48 Uhr kam es auf der Kreisstraße 48 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 18-jähriger Bodenheimer mit seinem PKW die K39 aus Richtung Dalheim kommend in Fahrtrichtung Weinolsheim. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 21:11

    POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Nackenheim (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025, kommt es gegen 15:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Leichtkraftrad an der Einmündung Prof.-Dr.-Pier-Straße / Wormser Straße in Nackenheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersieht der 66-jährige PKW-Fahrer beim Abbiegen das herannahende Leichtkraftrad, welches zu diesem Zeitpunkt mit zwei Jugendlichen besetzt ist. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren