Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hahnheim (ots)

Am 25.08.2025 um 19.13 Uhr wurde der Polizeiinspektion Oppenheim ein Verkehrsunfall in der Unteren Hauptstraße in Hahnheim gemeldet. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Rheinhessen befuhr den ersten Erkenntnissen nach die L432 (Obere bzw. Untere Hauptstraße in Hahnheim) aus Richtung Köngernheim kommend in Richtung Sörgenloch/Zornheim. Im Verlauf einer Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr über den Bürgersteig gegen einen Bauzaun, eine Garagen- und Grundstückswand und final gegen eine Bushaltestelle.

Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin, die allein im Fahrzeug unterwegs war, eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Weiterhin gab sie an, auch Cannabis konsumiert zu haben und gerade von einer Weinbergsrundfahrt zu kommen. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die 22-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Alzey-Worms wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 / 933-0
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

