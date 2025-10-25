Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall an Ampel

Fulda (ots)

Fulda. Am Samstagnachmittag (25.10.), gegen 16:40 Uhr, kam es vor der Einfahrt in den Weimarer Tunnel zu einem Auffahrunfall infolge dessen eine Person leichtverletzt und zwei PKW´s beschädigt wurden.

Eine 39-jährige Polo Fahrerin aus Burghaun wollte in den Weimarer Tunnel in Fahrrichtung Leipziger Straße einfahren, als die Ampel gerade von gelb auf rot wechselte. Die VW Fahrerin bremste ihr Fahrzeug folgerichtig ab und kam zum Stillstand.

Dies erkannte ein 30-jähriger Mercedes Fahrer aus Gießen zu spät und fuhr auf.

Herbei verletzte sich die VW Fahrerin leicht und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell