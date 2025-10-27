Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Scheune - Geldbörsen entwendet - Pkw beschädigt - Einbruch in Wohnung - Kennzeichen entwendet -

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Scheune

Neuenstein. Zwischen Sonntagabend (19.10.) und Dienstagmorgen (21.10.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Scheune in der Eisenbergstraße in Raboldshausen, die sich zwischen zwei Wohnhäusern befindet. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem zwei Herrenfahrräder (Bergamont Revox und Cube Attention) sowie ein Kinderfahrrad, zwei Kettensägen der Marken Stihl und Husqvarna, eine Akku Flex von Makita sowie zwei Akkus und ein Ladegerät, ein Heißluft-Fön und einen Motorradhelm. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörsen entwendet

Bebra. Ein Audi RS 6 Avant wurde zwischen Freitag (24.10.) und Sonntag (26.10.) zum Ziel Unbekannter. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise öffneten sie das Fahrzeug, das in der Otto-Hahn-Straße geparkt war, und entwendeten zwei Geldbörsen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Bebra. Die beiden Außenspiegel eines VW Touran wurden zwischen Samstagabend (25.10.) und Sonntagmorgen (26.10.) beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Fahrzeug stand in der Hauptstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Rotenburg. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Hexenlinde" wurde zwischen Freitag (24.10.) und Samstag (25.10.) von Langfingern heimgesucht. Die Einbrecher hebelten gewaltsam mehrere Türen auf und verursachten rund 1.000 Euro Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bebra. Von einem blauen VW Golf entwendete eine unbekannte Person am Freitag (24.10.), gegen 22 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen "ROF-SB 124". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Robert-Bunsen-Straße auf einem Werkstattgelände. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen

Heringen. Von einem schwarzen Roller entwendeten Unbekannte am Freitag (24.10.), zwischen 5 Uhr und 14 Uhr, das Kennzeichen "681 LPF". Das Zweirad war auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Straße "In der Aue" unter einem Fahrzeugunterstand geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Heringen. Unbekannte nutzten am Dienstag (21.10.), zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Im Langen Roth" einen günstigen Moment, um unbemerkt eine Geldbörse aus dem Einkaufswagen einer 61-Jährigen zu entwendet.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

