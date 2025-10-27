PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 16-jähriger Devlin S. vermisst

Fulda (ots)

Die Polizei sucht nach Devlin S. aus Fulda. Der 16-Jährige wird seit Dienstag (21.10.), 20.30 Uhr, vermisst. Er verließ seine Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er wurde zuletzt im Bereich Aschenberg gesehen.

Der 16-jährige Devlin S. ist circa 1,71 Meter groß, hat dunkelblonde kurze Haare und eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Hose und eine schwarze Jacke.

Es ist davon auszugehen, dass Delvin S. mit der ebenfalls als vermisst gemeldeten Maja-Sophie O. unterwegs ist.

Personen, die Hinweis zu dem Aufenthaltsort des vermissten Jungen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

