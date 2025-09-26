Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Pedelecs in Gudensberg entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Dienstag, 23.09.2025, 16:45 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 16:00 Uhr

In der Zeit von Dienstag, 16:45 Uhr bis Donnerstag, 16:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Gudensberg insgesamt vier Pedelecs.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im ersten Fall Zutritt zu einer Garage in der Straße Rieslingring. Dort stahlen sie ein graues Pedelc des Herstellers "Cube", Modellbezeichnung "Reaction Hybrid Pro 88" sowie ein anthrazitfarbenes der Marke "Cannondale", Modell "29 M Tesoro Neo X2". Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Straße "An der Dechsel". Hier betraten die Täter ein Carport, brachen die Schlösser, mit denen die Räder gesichert waren, auf und entwendeten sie. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Rad der Marke "Storck", Modell "Phantom" und ein gelbes Pedelec von dem Hersteller "Focus", Modell "Thron".

Der Gesamtwert der entwendeten Räder liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei in Fritzlar bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell