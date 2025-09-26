PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 24.09.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 07:00 Uhr

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in die Kindertagesstätte im Fünftenweg in Schwalmstadt einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Täter durch gewaltsames Öffnen von Türen und Fenstern in das Gebäude gelangen. Da die Versuche jedoch misslangen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06691-943-0.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

