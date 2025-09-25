Polizei Homberg

POL-HR: Flucht vor Polizei endet in Unfall: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogenverdacht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025:

Fritzlar

Ereigniszeit: Donnerstag, 25.09.2025, 03:30 Uhr

Der Versuch eines 35-jährigen Mannes aus dem Schwalm-Eder-Kreis, sich in der Nacht zu Donnerstag gegen 03:30 Uhr einer Polizeikontrolle in Fritzlar zu entziehen, endete mit einem Unfall und seiner Festnahme.

Eine Zivilstreife der Polizeistation Fritzlar wollte den Fahrer eines Audi A6 in der Straße Erfurter Ring, Ecke Schladenweg, kontrollieren. Die Anhaltesignale sowie das eingeschaltete Blaulicht ignorierte der Fahrer und versuchte, mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen. Er fuhr stadtauswärts in Richtung der Bundesstraße 450. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Im Bereich eines Kreisverkehrs verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte den Kreisel, überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Notärztin äußerte den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Außerdem stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Der 35-Jährige wurde entlassen, muss sich nun aber wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

